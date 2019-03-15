Совет Европейского Союза, Министерство финансов США и правительство Канады ввели индивидуальные санкции против граждан и компаний России, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины в течение 25 лет проводили в отношении Крыма разрушительную политику и должны возместить полуострову потери. Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев заявил, что Россия может пойти дальше и потребовать компенсировать ей расходы продотрядов красной армии во времена Голодомора.

Только за год комиссия по инвентаризации обнаружила на заводах Государственного концерна «Укроборонпром» недостачу комплектующих на миллионы гривен.

Службой внешней разведки Украины до официального назначения указом Президента председателя службы уполномочены управлять двое первых заместителей – Андрей Алексеенко и Сергей Семочко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко допускает, что по результатам экспертизы дело активистки Екатерины Гандзюк может быть переквалифицировано с умышленного убийства (ст. 115 Уголовного кодекса Украины) на умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 121 УК).

Государственное бюро расследований вызвало на допрос журналистов Bihus.Info в рамках расследования уголовного производства относительно возможного получения взяток должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ.

Следователями полиции объявлено подозрение 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на 46-летнего сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого. Он арестован без права залога.

Судьи Конституционного суда Украины Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко считают, что «дальнейшее пребывание Станислава Шевчука на посту председателя КСУ приведет к полному развалу суда и разрушения конституционного правосудия».

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил НАК «Нафтогаз Украины» совместно с Министерством финансов провести рабочую дискуссию с Международным валютным фондом относительно цены на газ для населения.

Государственное бюро расследований вызвало на допрос журналистов Bihus.Info в рамках расследования уголовного производства относительно возможного получения взяток должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ.

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает, что наблюдателей от России не зарегистрируют на выборах президента Украины.