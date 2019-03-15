также в разделеЭкономика
НБУ не видит рисков для продолжения сотрудничества с МВФ 16
Цены на автогаз превысили 11 гривен за литр 31
НБУ: Повышение соцвыплат и монетизация могут повлиять на инфляцию 22
«Нафтогаз» предложил не повышать цену на газ с 1 мая 68
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых 21
НБУ получил престижную международную награду за «прозрачность» 18
ПриватБанк предупредил о новом виде мошенничества 136
Брокеры-мошенники выманили у украинцев 70 миллионов 34
Укрзализныця пока не планирует повышать цены на билеты 64
Украина приостановила полеты Boeing 737 MAX 41
Средняя пенсия в Украине выросла почти на 20% 220
СМИ: Ахметов продает Украине электроэнергию на 50% дороже, чем Венгрии 43
Таможня 16 марта остановит работу на 2 часа 35
Набсовет «Нафтогаза» рекомендовал Кабмину продлить контракт с Коболевым 114
Украина разместила евробонды еще на $350 миллионов 40
В Украине разрешили торговать гособлигациями США 42
Монетизация субсидий: украинцам уже выплатили 352 миллиона 75
США планируют выделить на военную помощь Украине $250 миллионов 25

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил НАК «Нафтогаз Украины» совместно с Министерством финансов провести рабочую дискуссию с Международным валютным фондом относительно цены на газ для населения.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Я поручил НАК «Нафтогаз Украины» совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию с МВФ для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить каких-либо повышений цены на газ, опираясь на предложение «Нафтогаза Украины», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что согласно постановлению правительства цена на газ для населения не может превышать 8,55 грн за кубометр.

Напомним, глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в своем письме премьеру предложил Кабинету Министров рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года, что позволит не поднимать цену на газ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

129
Теги