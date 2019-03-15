Премьер-министр Владимир Гройсман поручил НАК «Нафтогаз Украины» совместно с Министерством финансов провести рабочую дискуссию с Международным валютным фондом относительно цены на газ для населения.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Я поручил НАК «Нафтогаз Украины» совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию с МВФ для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить каких-либо повышений цены на газ, опираясь на предложение «Нафтогаза Украины», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что согласно постановлению правительства цена на газ для населения не может превышать 8,55 грн за кубометр.

Напомним, глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в своем письме премьеру предложил Кабинету Министров рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года, что позволит не поднимать цену на газ.