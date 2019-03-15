Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины в течение 25 лет проводили в отношении Крыма разрушительную политику и должны возместить полуострову потери.

«Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия», - приводит его слова Интерфакс.

Он предложил поручить профильным комитетам Госдумы совместно с профильными комитетами «госсовета Крыма» изучить этот вопрос.

«Проанализировать, посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены, и через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет», - сказал Володин.

Спикер Госдумы сказал, что этим вопросом надо заняться безотлагательно, отметив, что в данном случае речь идет не только о «материальных средствах».

Володин также предложил изучить вопрос об ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма, с учетом поддержки ЕС Украины. «Что касается денег, надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их еще Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут», - сказал Володин.

По мнению спикера Госдумы, в этом вопросе не нужно быть скромным и входить в положение всех.