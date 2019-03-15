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Наблюдателей от России, которые есть в предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ списке, не зарегистрируют на выборах президента Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью  Интерфакс-Украина.

«Я считаю, что этот вопрос решен. Для этого есть политическая, юридическая и моральная основание. К тому же Верховная Рада приняла соответствующий закон, потому российских наблюдателей здесь не будет», - сказал министр.

Напомним, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Украина официально запретила гражданам РФ быть наблюдателями на своих выборах. Верховная Рада приняла соответствующее решение 7 февраля.

В МИД РФ заявили, что РФ не будет посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине. 

13 февраля там заявили, что Россия направит своих кандидатов в состав краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Украине в соответствии с полученным приглашением.
ForUm

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