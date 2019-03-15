Только за год комиссия по инвентаризации обнаружила на заводах Государственного концерна «Укроборонпром» недостачу комплектующих на миллионы гривен.

Об этом сообщил начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник во время заседания ВСК по расследованию сведений относительно хищений в армии, сообщает УНИАН.

«Сейчас, по приказу министра обороны (Степана Полторака. – Ред.), проводится инвентаризации практически на всех заводах. Это Одесский авиационный завод, Киевский бронетанковый завод, Житомирский завод радиотехнического оборудования, Харьковский, Львовский, Николаевский, Житомирский бронетанковый завод, «Мотор-сич», - отметил он.

Мельник отметил, что проведение инвентаризации продолжается уже около года, и комиссия обнаружила большую недостачу комплектующих к бронетанковому вооружению и другим видам техники (как машин, так и узлов и агрегатов).

«Относительно бронетанковых заводов, то по состоянию на сегодня комиссия обнаружила недостачу комплектующих на сумму 9 миллионов гривен. На Львовском заводе - 1,7 миллиона гривен, на Николаевском - 6,2 миллиона гривен, на Харьковском - 19,7 миллиона гривен, на Житомирском - 8,3 миллиона гривен. В целом это около 48 миллионов», - рассказал генерал-майор.

По его словам, после завершения инвентаризации все документы передадут в правоохранительные органы.



Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.