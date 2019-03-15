Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев, комментируя заявление председателя Госдумы РФ о компенсации за Крым, заявил, что Россия может пойти дальше и потребовать компенсировать ей расходы продотрядов красной армии во времена Голодомора.

«Спикер российской думы хочет с помощью европейских структур выставить Украине счет за пребывание Крыма в составе Украины. Думаю, стоит продолжить. Можно подать в международный арбитраж иск на взыскание оплаты за транспортные услуги по вывозу украинцев в Сибирь, требовать компенсировать расходы продотрядов красной армии во времена голодомора и заплатить за охрану в сталинских лагерях», - написал он в Facebook.

«Вы думаете, они остановятся в своем цинизме и враждебности к Украине? Продолжение следует, и будет жестко. Поэтому, от того, кто будет дальше командовать Вооруженными силами и руководить дипломатией зависит существование Украины. До сих пор удавалось не просто выжить, но и нанести Кремлю геополитические поражения», - отметил он.

Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины в течение 25 лет проводили в отношении Крыма разрушительную политику и должны возместить полуострову потери.