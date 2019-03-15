Генеральный прокурор Юрий Луценко допускает, что по результатам экспертизы дело активистки Екатерины Гандзюк может быть переквалифицировано с умышленного убийства (ст. 115 Уголовного кодекса Украины) на умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 121 УК).

Об этом Луценко сообщил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов, передает УНИАН.

«На данный момент дело квалифицируется по ст. 115 ч. 2, то есть умышленное убийство. Это подчеркиваю, потому что от выводов экспертизы, которая должна состояться буквально на днях, будет зависеть, правильна ли эта квалификация. Если судебно-медицинская экспертиза подтвердит, что причинно-следственная связь между химическими ожогами и наступлением смерти, то это 115-я. Если иначе, возможно, я допускаю, что будет изменена квалификация», - сказал Луценко.

Определение окончательной квалификации, по словам генпрокурора, важно не только для подозрений, и не только для обвинений, но и для необходимых экстрадиционных действий.

«Как известно, если любая страна подает экстрадиционные документы или объявляет кого-то в розыск, то человек может быть задержан и экстрадирован, а затем передан в суд только в рамках той статьи, которая указывается в документах розыска, экстрадиции и прочее. Поэтому мы ждем сейчас окончательных выводов медицинской экспертизы для того, чтобы окончательно определиться с квалификацией и последующим объявлением других участников преступления в международный розыск», - пояснил Луценко.

Также он перечислил процессуальные действия, необходимые для передачи дела об убийстве Гандзюк в суд.

«Для завершения досудебного расследования в этом уголовном производстве и передачи в суд нам необходимы: судебно-психологические экспертизы с использованием полиграфа к установленным подозреваемым, получить в Киевском городском клиническом бюро судебно-медицинской экспертизы заключение экспертов по результатам проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы - буквально в ближайшие дни, легализовать материалы негласных следственных розыскных действий, получить в полном объеме от оперативных подразделений материалы выполненных поручений следователя относительно проведения следственных розыскных действий, осуществить окончательную квалификацию - 115-я или 121-я (статья УК), составить и сообщить окончательные подозрения, провести ряд международных правовых действий. И после этого мы будем считать, что дело по основным фигурантам может быть передано в суд», - пояснил генпрокурор.

Относительно заказчика Луценко констатировал: «На данный момент следствие считает, что заказчиком является гражданин Мангер, который через ему знакомых организаторов, а собственно, Павловского и Торбина, заказал совершение преступления у четырех лиц, которые были установлены ранее, фамилии их известны: Васянович, Вишневский, Горбунов, Грабчук».

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО. С него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.

6 марта Шевченковский суд отстранил его от должности на месяц – до 6 апреля 2019 года.