Судьи Конституционного суда Украины Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко считают, что «дальнейшее пребывание Станислава Шевчука на посту председателя КСУ приведет к полному развалу суда и разрушения конституционного правосудия».

Об этом они заявили в письме, которое они разослали своим коллегам из КСУ, сообщает ZN.UA.

Мельник, Сас и Слиденко вменяют главе Конституционного суда:

— систематические манипуляции с делами, которые находятся на рассмотрении суда (в частности, речь идет о деле относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины «Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании «Укррудпром»);

— регулярные нарушения определенной законом процедуры рассмотрения дел;

— внесение на заседание суда вопросов, для рассмотрения которых отсутствуют правовые (конституционные) основания;

— служебную бездеятельность и длительное отсутствие на работе;

— нарушение прав судей, неправомерное вмешательство в их деятельность;

— превышение должностных полномочий, попытку незаконно расширить полномочия председателя суда, издания незаконных распоряжений, попытку ввести параллельное управление судом и секретариатом суда;

— недопустимую политизацию деятельности суда.

Авторы письма подчеркивают, — «по состоянию на март 2019 г. насчитывается 30 нерассмотренных судом дел по конституционным представлениям. При этом большинство из них (17) находятся на рассмотрении суда с 2014-2017 гг. (часть из них за последний год вообще не рассматривались). Кроме того, в 2018-2019 гг суд не принял никакого решения по делам по конституционным жалобам (на рассмотрении суда таких дел находится более 40)...»

Николай Мельник, Серий Сас и Игорь Слиденко отмечают:

«Много обстоятельств и фактов указывают на то, что за последний год суд из государственного органа, призванного утверждать верховенство Конституции Украины, начал активно превращаться в инструмент для удовлетворения политических и коммерчески-деловых интересов. Впервые за время существования суда в средствах массовой информации, политических и бизнесовых кругах стали открыто говорить о коммерциализации его деятельности и внешне-параллельное управление судом...

В средствах массовой информации и в официальных депутатских обращениях к председателю суда Шевчука поднимался вопрос о его регулярные встречи с Президентом Украины, о которые он не сообщает судьям и обществу...

Негативной практикой деятельности Шевчука на посту председателя суда стало проведение кулуарных собраний судей, «подковерные» договоренности по поводу решений суда...

сегодня он не осознал, что единственным критерием приемлемости решения суда может быть его конституционная обоснованность, которая достигается в результате полного и всестороннего рассмотрения дела, а не «сбора» голосов под то или иное решение... Шевчук боится прозрачности и пытается скрыть нарушения закона «тайной совещательной комнаты», а конструктивную дискуссию по проблемным вопросам подменить подковерными договоренностями...

Очевидным является то, что Шевчук не намерен прекращать эксплуатировать должность председателя суда в целях, которые не имеют ничего общего с конституционным правосудием.

Деятельность Шевчука на посту председателя суда убедительно показала, что избрание его на эту должность было роковой ошибкой. На сегодня становится очевидным, что дальнейшее пребывание Шевчука на этом посту приведет к развалу суда и разрушению конституционного правосудия в целом...»

Станислав Шевчук принял присягу судьи Конституционного суда 13 марта 2014 года. 21 февраля 2018 года избран председателем конституционного суда Украины.