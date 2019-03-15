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Государственное бюро расследований вызвало на допрос журналистов Bihus.Info в рамках расследования уголовного производства относительно возможного получения взяток должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко.

«Следователи вызвали на допрос журналистов Bihus.Info. Проверяется информация относительно фактов переписки сотрудников СБУ и НАБУ. Следователям нужны материалы переписки, которыми пользовались журналисты», - сказал он.

Напомним, 11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

 
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