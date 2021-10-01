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По материалам контрразведки Службы безопасности Украины завершено досудебное расследование в отношении бывшего чиновника Администрации президента Украины и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны, который обвиняется в государственной измене, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что он передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти.

Во время спецоперации контрразведка СБУ разоблачила и заблокировала противоправную деятельность злоумышленника.

По данным следствия, чиновник был завербован иностранной спецслужбой в ущерб государственной безопасности Украины. Его зарубежных «кураторов» интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ.

Сейчас бывшему чиновнику вручили обвинительный акт. Материалы уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
ForUm

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