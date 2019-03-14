Сегодня утром на 102 поступило сообщение о том, что на улице Баггоутовской возле церкви прохожие обнаружили мертвого мужчину, сообщает пресс-служба полиции Киева.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, согласно предварительному выводу которого следов насильственной смерти не обнаружено. Поэтому предварительная причина смерти будет установлена ​​после вскрытия, а окончательная – после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Личность мужчины установлена. Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев, провели осмотр места происшествия и выясняют причину и обстоятельства его смерти.

Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации этого события.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что найденный мертвым мужчина – сотрудник Администрации Президента Александр Бухтатый.