Авиастроительная корпорация Boeing решила рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации Соединенных Штатов Америки временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета, в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании.

«Боинг по-прежнему полностью уверен в безопасности 737 MAX. Тем не менее, после консультации с Федеральным авиационным управлением США (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) и авиационными властями и его клиентами по всему миру, Боинг определил – в качестве меры предосторожности и для того, чтобы успокоить общественность – рекомендовать АВС временную приостановку полетов всего мирового парка 371 737 самолетов MAX», - говорится в сообщении.

«От имени всей команды Boeing мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в этих двух трагических авариях», - сказал президент, генеральный директор, председатель The Boeing Company Денис Муйленбург.

Как сообщал ForUm, в связи с катастрофой самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии Украина 13 марта объявила, что прекращает летную эксплуатацию этих самолетов.

Уже ряд стран и авиакомпаний по всему миру запретила полеты авиалайнера Boeing 737 MAX 8 через после авиакатастрофы в Эфиопии. Европейский союз, Великобритания, Норвегия, Австралия, Китай, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бразилия, Мексика, Индия и другие страны заявили 12 марта, что запрещают полеты самолета этой модели или закрывают свое воздушное пространство для самолетов из других стран в качестве меры пресечения.

10 марта в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению.

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В результате крушения лайнера никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.