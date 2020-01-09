также в разделеМир
США готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий 19
Трамп: В результате обстрела американских военных баз в Ираке никто не пострадал 24
В прошлом году в мире убили 49 журналистов 30
Трамп заявил о введении новых санкций против Ирана 26
The Hill: В ряде регионов РФ назревает восстание 93
Президент Эстонии не приняла подарок России – бутылку крымского шампанского 43
В Иране сообщили о 80 погибших в результате ракетной атаки по базам США 47
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток» в обход Украины 86
Президент Польши не поедет на форум памяти Холокоста из-за Путина 57
Первые отряды турецкой армии прибыли в столицу Ливии 158
Иран обстрелял военные базы США в Ираке 132
В Австралии число погибших в пожарах животных превысило миллиард 42
Похороны Сулеймани: число погибших в давке превысило 50 121
Путин встретился с Асадом в Сирии 54
Страны Европы выведут войска из Ирака 376
Новоизбранный австрийский парламент принял присягу 15
США перебрасывают бомбардировщики B-52 ближе к Ирану 396
На похоронах Сулеймани 40 человек погибли, 200 пострадали 177

Акции американской корпорации Boeing снизились на 1,8%. Это произошло на фоне крушения Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном, сообщает УНИАН.

Boeing-737–800 - предшественник Boeing-737 MAX, чьи полеты были приостановлены после двух авиакатастроф, произошедших ранее.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем ​​траура в связи катастрофой пассажирского самолета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5999 грн.
14
Теги