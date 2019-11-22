Вчера вечером в международном аэропорту «Одесса» Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший по маршруту Стамбул — Одесса, после касания подломил переднюю стойку шасси и приземлился на брюхо, сообщает «Думская».

Потерявший колесо борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками. Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов.

Надо сказать, что летчики из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут «стояли» в зоне ожидания. Потом они повторили попытку, которая привела к такому результату. Полоса, как отмечают в аэропорту, находится в исправном состоянии.

Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге и сработали, как надо. Пострадавших нет. Самолет находится на взлетно-посадочной полосе, которая заблокирована.

Это второй подобный инцидент за 21 ноября. Ранее похожее ЧП случилось с частным самолетом Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубаи. На взлете у него подломилась стойка шасси. Специалисты говорят, что произошло разрушение блока крепления передней стойки к тележке передних пневматиков.