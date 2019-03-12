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Крушение в Эфиопии: на борту лайнера находились пассажиры из 33 стран 96

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 после катастрофы самолета этой модели в Эфиопии.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу EASA.

«После трагической аварии рейса ET302 авиакомпании Ethiopian Airlines с самолетом Boeing 737 MAX 8 Европейское агентство авиационной безопасности принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров», - говорится в сообщении.

В качестве меры предосторожности EASA опубликовала сегодня директиву, которая предусматривает приостановление полетов всех самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX в Европе. Решение вступает в силу в 21:00 по Киеву.

«Кроме того, EASA опубликовала Директиву о безопасности, которая приостанавливает все коммерческие рейсы вышеуказанных моделей, осуществляемых операторами третьих стран в, внутри или за пределами ЕС», - говорится в заявлении.

Напомним, 10 марта в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. 

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В результате крушения лайнера никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 уже запретили Китай, Австралия, Сингапур, Эфиопия и Индонезия.
ForUm

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