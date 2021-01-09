Вылетевший из Джакарты пассажирский Boeing 737−500 пропал со связи и разбился в Индонезии.
Речь идет о самолете компании Sriwijaya Air, который следовал по маршруту Джакарта-Понтианак (города в Индонезии) — рейс №SJ182. Известно, что на его борту были более 50 человек, сообщает ВВС.
По предварительным данным, самолет разбился в районе необитаемого острова Мале (архипелаг Серибу, Яванское море, Индонезия), сообщает сайт detikNews.
Авиакатастрофа произошла примерно в 14:30 по местному времени.
Диспетчеры потеряли связь с лайнером вскоре после того, как 9 января он вылетел из аэропорта Джакарты, столицы страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на спасательные службы Индонезии.
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