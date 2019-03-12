Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что НАБУ начало служебное расследование по информации, изложенной в расследовании проекта Bihus.info. Об этом говорится в обнародованном видеокомментарии Сытника, сообщает УНИАН.

Сытник утверждает, что в расследовании есть «некоторые неточности». «Евгений Шевченко - это не представитель НАБУ и никогда им не являлся. Это лицо, которое давало согласие на потенциальное сотрудничество с НАБУ по отдельным делам», - заявил Сытник.

Он заверил, что «сотрудничество» проходило в рамках законодательства и в дальнейшем получит правовую оценку в рамках служебного расследования. Сытник также заявил, что у детективов не было переписок Гладковского и Жукова.

Он говорит, что для проведения служебного расследования Антикоррупционному бюро надо получить носители, на которых хранится эта переписка, а также материалы Генпрокуратуры.

«Несколько дней назад нами было начато служебное расследование. Оно проводится управлением внутреннего контроля НАБУ. Заключение этого расследования после его получения будет предъявлено национальной комиссии, если будут основания для привлечения к ответственности работников НАБУ», - заявил Сытник.

Также он добавил, что НАБУ заинтересовано в том, чтобы предоставить абсолютно все материалы, которые будут необходимы коллегам из Госбюро расследований, по делу о возможных злоупотреблениях правоохранителей во время расследований махинаций в оборонной сфере.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.