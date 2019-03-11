Ураганный ветер наделал беды во многих областях Украины.

Так, в Винницкой области сильный ветер снес на железнодорожные пути часть металлической кровли, вследствие чего были задержаны три пассажирских поезда.

В Коростышеве Житомирской области из-за сильных порывов ветра со здания магазина «Фуршет» сорвало кровлю - металлический лист размером 11х14 метров, который упал на двух женщин. В результате на месте происшествия погибла 53-летняя мать и тяжело травмирована ее 24-летняя дочь.





В городе Хмельник Винницкой области на улице Северной в результате падения дерева погибла 29-летня девушка.

В Николаеве дерево упало на маршрутку, пострадали дети.

Народный депутат Валерий Дубиль не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу «избирательной пирамиды».

У православных начался Великий пост.

Активисты организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины» прибыли в Житомир на встречу с Президентом Петром Порошенко.



В Украине после окончания льготного режима растаможки осталось 263 тыс. авто на еврономерах с нарушением сроков временного ввоза или транзита.

Правоохранители сняли электронный браслет с подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и вернули ему загранпаспорт 6 марта.

Военным, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования в президентских выборах 31 марта. Военные на первой линии обороны в зоне проведения операции Объединенных силсмогут проголосовать на президентских выборах на ротационной основе: бойцы будут отправляться на специально созданные участки в воинских частях по очереди по соответствующему решению командиров подразделений.

Президент Петр Порошенко не ждет позитивных новостей относительно освобождения украинских военнопленных моряков до президентских выборов.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил одесскому городскому голове Геннадию Труханову о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Служба безопасности Украины призвала Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в связи с заявлением лидера партии «Национальный корпус», нардепа Андрея Билецкого о подготовке спецслужбой якобы по заказу Президента Петра Порошенко нападений на лидеров движения.