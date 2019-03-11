Активисты организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины» прибыли в Житомир на встречу с Президентом Петром Порошенко.

«Мы хотим спросить у него, почему свинарчуки-мародеры разгуливают на свободе, зато ветеранов российско-украинской войны закрывают за решетку почти мгновенно!» - сообщается на сайте движения.

Отмечается, что сцена отгорожена таким образом, «чтобы не допустить к ней тех, кто может выразить критику или задать неудобный вопрос президенту». Рядом со сценой машут огромными флагами свои, «правильные» сторонники президента, заявили в Нацкорпусе.

Кроме того, впереди выставили шеренги экипированных силовиков в балаклавах.

Также на митинге много местных людей, которые выражают недовольство политикой действующего президента, о чем свидетельствуют надписи на баннерах: «Порошенко - глава коррупции», Свинарчук - за решетку», «Порошенко - нарушитель Конституции»,«Кто заказал Катю Гандзюк?».

Мероприятие для немногочисленной публики началось с концерта, почти час людей развлекали музыканты, а когда на сцене появился Порошенко - собравшиеся начали кричать «Ганьба!».

Напомним, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция партии Национальный корпус с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек.

После выступлений активисты пошли к Администрации президента Украины, где произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в полицию.

Во время столкновений участники акции выпускали петарды, зажигали файеры, в воздух, вероятно, распылили какое-то вещество.

По данным полиции, в результате столкновений у АПУ пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился Президент Украины Петр Порошенко, чтобы объявить ему свои требования.

Когда активисты прибыли на площадь, Президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.

В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений во время митинга.