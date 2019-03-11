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Служба безопасности Украины призвала Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в связи с заявлением лидера партии «Национальный корпус», нардепа Андрея Билецкого о подготовке спецслужбой якобы по заказу Президента Петра Порошенко нападений на лидеров движения.  

Об этом говорится в заявлении СБУ.

«СБ Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии «Национальный корпус» Андрея Белицкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер Нацкорпуса дает возможность манипулировать собой», - отметили в ведомстве.

«Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов», - говорится в заявлении.

В связи с изложенным Служба официально обращается к ГБР Украины зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

Ранее сегодня Билецкий заявил, что власти готовят физическое устранение лидеров «Национального корпуса». Он утверждает, что по команде президента Украины Петра Порошенко заместитель главы СБУ Виктор Кононенко через криминальных авторитетов готовит нападения и даже физическое уничтожение лидеров «Нацкорпуса» и «Национальных дружин».
ForUm

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