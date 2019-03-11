В 13:49 на пересечении улиц Пограничная (Чигрина) и Садовой в Заводском районе Николаева во время движения на маршрутное такси упало дерево.

По данным ГосЧС, во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек.

С травмами различной степени двух несовершеннолетних детей и мужчину госпитализированы в лечебные учреждения. Парамедик Главного управления ГосЧС оказала первую помощь одной из пассажирок.

Спасатели с помощью спецоборудования распилили и убрали дерево с проезжей части.