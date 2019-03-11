В Украине после окончания льготного режима растаможки осталось 263 тыс. авто на еврономерах с нарушением сроков временного ввоза или транзита. Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат Украины от БПП, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Южанина подчеркнула, что часть водителей «евроблях» не может растаможить авто по причине банального отсутствия денег.

«Мне кажется, что 10% этих граждан – люди, которые находятся в сложном финансовом положении и не смогли найти средства для растаможки. Я встречалась с такими людьми. Это люди, у которых много детей, которым продали авто за 300 евро, которые по всем техническим характеристикам даже автомобилем не стоит называть... Для них уплата 1000 или 1500 евро для оформления этого авто для прохождения таможенных формальностей было не под силу», – отметила она.

Депутат призналась, что не знает, как можно помочь таким людям: «Если бы мы установили льготу хотя бы для какой-то категории граждан, это стало бы новой дыркой в законодательстве. Поэтому я у всех таких граждан прошу прощения и не знаю, как им помочь».

Остальные автомобили, по ее словам, владельцы даже не планируют растаможивать.

«Часть из них принадлежит в том числе и таким активистам, которые будут провоцировать в дальнейшем свои мероприятия возле Верховной Рады. А часть людей просто готовит эти автомобили к разборке и сдаче на металлолом», – сказала Южанина.

На вопрос о возможности введения льгот для части «евробляхеров», Нардеп заявила: «Очевидно Верховная Рада никаких изменений уже не проголосует, поэтому после окончания срока в мае просто наступят нормы другого законодательства, и закон надо будет выполнять».

Как сообщал ForUm, 8 ноября 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

23 ноября 2018 года документ подписал Президент.

23 февраля вступил в силу общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога.

В госбюджет поступило почти 13,6 млрд гривен от льготного таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.