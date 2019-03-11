Сегодня, 11 марта, около 10:00 в городе Хмельник Винницкой области на улице Северной в результате падения дерева погибла 29-летня девушка, сообщает отдел коммуникации полиции областной полиции.
Повреждения, полученные потерпевшей, оказались несовместимыми с жизнью, пострадавшая погибла на месте происшествия.
Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены в рамках открытого уголовного производства по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой «несчастный случай»).
Фото: Хмільник-інфо
По данным ГосЧС, погибла 28-летняя жительница с. Диброва.
Напомним, 10 марта в Виннице на улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка.
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