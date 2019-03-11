также в разделеОбщество
С Мангера сняли электронный браслет и вернули ему загранпаспорт 25
САП объявила о подозрении Труханову 23
Дубиль снова не явился на допрос в ГБР 14
Скончался экс-посол Украины в США Бутейко 33
Во время боевой подготовки в Азовском море украинский буксир сопровождали три корабля ФСБ 35
В США успешно испытали двигатель украинско-американской ракеты 76
РФ планирует провести в оккупированном Крыму масштабные военные учения 62
Украинцев предупредили о сильном ветре 27
Сегодня у православных начался Великий пост 33
Порошенко не надеется на освобождение украинских моряков до выборов 27
Сутки на Донбассе прошли без обстрелов 16
Президент: Аудит «Укроборонпрома» проведет всемирно известная компания 57
В ПЦУ рассказали подробности встречи Епифания и Святослава 118
Сорванная ветром крыша повредила дома и авто во Львове 36
На Западе Украины ожидается повышение уровня воды 36
В Украине объявлено штормовое предупреждение 82
Бандуристы исполнили произведения Шевченко с рекордом Украины 135
УГКЦ не будет проводить богослужение в Софие Киевской 44

Сегодня, 11 марта, около 10:00 в городе Хмельник Винницкой области на улице Северной в результате падения дерева погибла 29-летня девушка, сообщает отдел коммуникации полиции областной полиции.

Повреждения, полученные потерпевшей, оказались несовместимыми с жизнью, пострадавшая погибла на месте происшествия.

Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены в рамках открытого уголовного производства по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой «несчастный случай»).

Фото: Хмільник-інфо

По данным ГосЧС, погибла 28-летняя жительница с. Диброва.

Напомним, 10 марта в Виннице на улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги