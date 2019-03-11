Народный депутат Валерий Дубиль не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу «избирательной пирамиды».
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Валерий Дубиль не явился на допрос на 10 час. О причине отсутствия не сообщил», - сказал начальник Отдела по работе с общественностью и СМИ Максим Белоусенко.
Он добавил, что нардепа вызвали на допрос как свидетеля, и он уже второй раз не явился.
Напомним, 21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили «избирательную пирамиду« в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность «избирательной пирамиды». Им оказался член партии ВО «Батькивщина» Валерий Дубиль.
Государственное бюро расследований вызывало Дубиля на допрос на 28 февраля, но он не явился.
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