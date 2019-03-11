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Великий пост в 2019 году начинается 11 марта и заканчивается 27 апреля.

 

Сколько дней длится Великий пост

 

Существуют споры по поводу того, сколько дней длится Великий пост. Они вызваны тем, что некоторые не учитывают в пост последнюю Страстную Седмицу. Поэтому одни считают, что пост длится 40 дней, другие – 48. По сути же ограничения в питании соблюдаются на протяжении 48 дней.

Великий пост: правила

 

В пост из рациона полностью исключаются продукты животного происхождения. Помимо этого, пища должна быть простой и дешевой, а сэкономленные деньги стоит потратить на благотворительность. В некоторые особо строгие дни поста также запрещается термически обработанная пища и растительное масло, в такие дни практикуется сухоядение. Однако в некоторые дни разрешается употребление рыбы, горячей пищи с маслом и даже алкоголя (бокала красного вина). С духовной точки зрения, все 48 дней поста стоит провести в смирении, нельзя устраивать шумные вечеринки.

В период Великого поста есть три праздничных дня, в которые снимаются некоторые ограничения, в этом году они приходятся на: 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы: можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу; 20 апреля – Лазарева суббота: можно рыбную икру; 21 апреля, Вербное воскресенье – можно рыбу.

Что нельзя есть на Великий пост

По церковному уставу, запрещается употребление в пищу продуктов животного происхождения - мяса, молока, яиц, рыбы. Рыба разрешается всего два раза за время всего поста.

С понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло. Самой строгой является последняя неделя перед Пасхой – страстная седмица.

В первый день после Масленицы, в Чистый понедельник, а также в Страстную пятницу верующие вообще ничего не едят.

Чтобы пост служил укреплению, мало отказаться от «тяжелой» для пищеварения пищи - мяса, жиров. Нужно исключить любые злоупотребления - пряностями, острой, соленой, кислой, сладкой, жареной пищей. 
ForUm

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