Президент Петр Порошенко не ждет позитивных новостей относительно освобождения украинских военнопленных моряков до президентских выборов. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что украинская власть делает все возможное для освобождения захваченных Россией украинских моряков.

Глава государства выразил надежду, что его слова поддержки услышат и передадут пленным украинцам. «Дорогие наши герои, весь народ Украины, включая Президента страны, Верховного главнокомандующего, с вами. Не происходит ни одной международной встречи на высшем уровне, где бы вопрос освобождения украинских моряков, кораблей и деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не был бы поднят мной, по моему поручению министром иностранных дел или нашими партнерами по НАТО», - ответил Глава государства на вопросы, какие шансы вытащить из российского плена украинских моряков.

Он напомнил, что был введен так называемый азовский пакет санкций и очень жесткие требования всего мира, чтобы вернуть украинцев на Родину. «Мы гордимся вашим поведением, мы гордимся, что вы четко держитесь линии, ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над вашим делом, вы - военнопленные», - отметил Порошенко.

«К сожалению, я не жду позитивных новостей до президентских выборов. Путин четко сказал, что он не будет делать ни одного шага», - сказал Президент. В то же время он подчеркнул, что работа для освобождения украинцев продолжается. «Мы ждем вашего возвращения домой. Очень ждем. И не просто работаем, а еще и молимся, чтобы это произошло скорее», - подчеркнул Глава государства.

Президент также передал слова поддержки семьям захваченных украинских моряков. «Вы настоящие молодцы, вы - настоящие герои, вы - настоящие украинцы. Держитесь. Мы с вами», - сказал Порошенко.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.