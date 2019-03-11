Сегодня, 11 марта около 12:00 в Коростышеве Житомирской области из-за сильных порывов ветра со здания магазина «Фуршет» сорвало кровлю - металлический лист размером 11х14 метров, который упал на двух женщин. В результате этого на месте происшествия погибла 53-летняя мать и тяжело травмирована ее 24-летняя дочь, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели провели работы по извлечению из-под обломков кровли обеих женщин. Сейчас пострадавшая дочь в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы. Бойцы ГосЧС проводят работы по укреплению кровли.

К ликвидации последствий происшествия в Коростышеве привлечено 1 единицу пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава.

Как отметили в отделе коммуникации полиции Житомирской области, предварительная правовая квалификация произошедшего - ч.2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11 марта около 10:00 в городе Хмельник Винницкой области на улице Северной в результате падения дерева погибла 29-летня девушка.