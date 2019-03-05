Объявление подозрения пяти действующим и бывшим чиновникам государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», причастным к растрате средств, не связано с расследованием журналистов Bihus.Info.

Об этом заявил первый заместитель гендиректора ГК «Укроборонпром» Сергей Омельченко, сообщает Радио Свобода.

Он также отметил, что «Укроборонпром» и «Спецтехноэкспорт» сотрудничают со следствием в рамках расследования и предоставляют всю необходимую информацию.

Напомним, 4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия обвялены подозрения.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».