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Мэр Киева Виталий Кличко написал от себя и брата письмо поддержки старшему матросу Андрею Опрыско, который находится в российском плену.

Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе городского головы.

Опрыско служил на малом бронированном артиллерийском катере «Никополь».

«Привет, Андрей! Надеемся, что это письмо дошло до тебя и сейчас ты его читаешь... Мы с братом узнали от волонтеров, что ты – наш болельщик и следил за нашими боксерскими боями. Сегодня же тяжелый и длительный бой у тебя. За честь, за силу твоего духа, за преданность своей Отчизне и ее гражданам», - написал Кличко.

«Мы верим, что ты не опустишь руки и устоишь! Как и все твои побратимы. Вы с честью пройдете через трудности, которые мало кто себе представляет в мирной жизни. С тобой, с твоими побратимами наша с Володей поддержка, наша вера в победу и ваше скорейшее возвращение домой. Надеюсь, мы познакомимся лично. Обнимаем! Большой привет и слова поддержки ребятам!» - написал Кличко.

Мэр столицы поблагодарил военных моряков за его добросовестную службу Украине.  

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными
ForUm

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