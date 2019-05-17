Тель-Авиве в четверг, 16 мая, завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

Как сообщает УНИАН, за право выйти в финал конкурса боролись участники из 18 стран. По результатам второго полуфинала Евровидения 2019 в финальную часть конкурса прошли 10 стран, а именно: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.

В финале эти страны присоединятся к другой десятке финалистов, которые определились по результатам первого полуфинала, что уже состоялся 14 мая.

Тогда победили Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения. Видео с выступлениями победителей первого полуфинала вы можете посмотреть по ссылке.

Также автоматически в финал проходят страны-учредители конкурса, а именно - Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия.

Также в финал в этом году попадает Израиль, как страна, принимающая в этом году конкурс Евровидение.

Таким образом, в финале мы увидим выступления участников из 26 стран. Финал «Евровидение-2019» состоится в Тель-Авиве в эту субботу, 18 мая.

Украина не будет участвовать в конкурсе в этом году.