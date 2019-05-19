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Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоренс. Таковы результаты голосования телезрителей и национальных жюри 41 страны участницы крупнейшего музыкального конкурса в мире.

Они были объявлены в Тель-Авиве, где в этом году проходило Евровидение в ночь на воскресенье, 19 мая. Лоренс выиграл конкурс с балладой Arcade. Он получил от зрителей 261 балл, от жюри - 231.

Выступление голландца, спевшего трагическую балладу Arcade, было практически лишено каких-либо сложных технических эффектов. 

Таким образом, в 2020-м Евровидение пройдет в Нидерландах. Какой город примет главный конкурс года, пока не известно.

В последний раз Голландия побеждала на Евровидении в 1975 году.
ForUm

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