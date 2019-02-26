В правилах национального отбора на «Евровидение» нет требования относительно отсутствия гастролей в РФ, сообщает пресс-служба канала-транслятора нацотбора СТБ.

«В правилах нет ни одного пункта о гражданской позиции участника отбора, его гастролях в РФ, профессиональных или семейных связях. За 4 года потребность во внесении такого пункта не возникала», - говорится в сообщении.

На телеканале отметили что нынешние обсуждения «наглядно демонстрируют, что у нас есть серьезный запрос относительно того, какой артист может или не может представлять Украину на международном конкурсе».

«При этом сразу возникают три вопроса: 1) какой должна быть процедура проверки артистов и их семей на гражданскую позицию, график гастролей, частные концерты, сотрудничество с российскими музыкантами и тому подобное; 2) соответствует ли она демократическим подходам, приемлемым для цивилизованного общества; 3) кто это будет делать, ведь задача телеканала – производство и трансляция, а проверять должны другие службы», - говорится в заявлении.

Напомним, победу на нацотборе одержала певица MARUV с песней Siren Song.

Анна Корсун (MARUV) активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом «Евровидения».

В частности, 6 апреля она выступит в «Известия Hall» (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

В связи с этим Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, примет окончательное решение до 26 февраля.

25 февраля, общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласиюотносительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин.

Переговоры со следующим кандидатом для участия в конкурсе начнутся утром 26 февраля.