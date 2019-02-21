Служба безопасности заявляет, что разоблачила «избирательную пирамиду» под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. К организации схемы причастен нардеп от фракции «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Руслан Богдан, говорится в материалах СБУ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила решительный протест в связи с совместными визитами к раненым украинским военнопленным российской коллеги Татьяны Москальковой с Ниной Карпачевой.

После этого Москалькова отметила встречу с Денисовой в Афинах. Но украинский омбудсмен остановила российскую коллегу прямо в коридоре здания парламента Греции.

В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 798 раз больше, чем в 2017 году. По данным журналистов, уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе.

Двое военнослужащих срочной службы получили травмы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области.

Пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, заявили в Генштабе.

Вступил в силу закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

Кабинет Министров Украины поручил Министерству финансов осуществить в 2019 году внешние финансовые заимствования путем получения кредитов на сумму в евро, которая не превышает эквивалент 630 миллионов долларов.

Украинская власть не будет проводить прямые переговоры с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту размещения в столичном торговом центре Gorodok Gallery изображения нацистской символики.

В оккупированной Макеевке захватили в плен 36-летнего госслужащего из Волновахи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти готовят «очередную провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО».