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Пресечена попытка поджога арсенала на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины. Угрозу оперативно ликвидировано, без последствий», - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов.

В Генштабе призвали представителей средств массовой информации не распространять слухи и проверять сведения перед обнародованием, а также пользоваться официальными источниками информации.

Как сообщал ForUm, 9 октября 2018 в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Были эвакуированы более 12 тысяч человек.

24 октября руководитель гашения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил его ликвидацию.
ForUm

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