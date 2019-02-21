Пресечена попытка поджога арсенала на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
«Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины. Угрозу оперативно ликвидировано, без последствий», - говорится в сообщении.
Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов.
В Генштабе призвали представителей средств массовой информации не распространять слухи и проверять сведения перед обнародованием, а также пользоваться официальными источниками информации.
Как сообщал ForUm, 9 октября 2018 в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.
Были эвакуированы более 12 тысяч человек.
24 октября руководитель гашения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил его ликвидацию.
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