Украинская власть не будет проводить прямые переговоры с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитмизации марионеточных режимов Кремля - ​​не будет. Минский формат - трехсторонний, его участники: Украина-РФ-ОБСЕ. РФ не посредник, а сторона, ответственная за выполнение Минских соглашений, безопасности, экономического и гуманитарного блоков. Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ», – написала она.

Геращенко подчеркнула, что в Минских соглашениях нет ни слова о «ЛНР-ДНР» и таких ничтожных аббревиатур. «Там есть еще две карляки граждан Захарченко и Плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин. Но кто это? И где они? Одно упало, второе пропало (плохо, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля и мы бы хотели видеть их в суде)», – сообщила она.

«Все так называемые «органы власти республик» - нелегитимны и не признаны даже в РФ. Поэтому и заявления их так называемых «представителей», какие бы фамилии не были в этих людей, - это лишь бред Кремля. С Кремлем, при посредничестве наших международных партнеров, а не с марионетками Кремля, будет говорить о освобождения Донбасса», – подытожила Геращенко.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что Россия оккупировала 44 тысячи квадратных километров, или 7 процентов, территории Украины, российская агрессия убила 13 тысяч человек и еще более 28 тысяч получили ранения.