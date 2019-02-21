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В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 798 раз больше, чем в 2017 году.

Соответствующие данные содержатся в официальном отчете Государственной службы статистики Беларуси. При этом в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще, сообщает Громадське.

Объемы экспорта антрацита из Беларуси в Украину за год выросли в 307 раз и составили 8,82 миллиона долларов.

Отмечается, что залежей угля в Беларуси мало и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. Следовательно, единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах.

По данным журналистов Радио Свобода, уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе. В частности, таким образом этот уголь покупает компания «ДТЭК» Рината Ахметова и государственная компания Центрэнерго, которую планировали приватизировать в конце 2018 года.

Журналисты отмечают, что новым способом поставки угля из оккупированного Донбасса государственная компания заинтересовалась после того, как в 2016 году попала в скандал из-за покупки угля у боевиков.

В компании Ахметова журналистам сообщили, что уголь из Беларуси не покупают.

Кроме Украины, больше всего Беларусь продавала каменного угля в страны СНГ и в Литву. Антрацит Беларусь больше всего продавала в СНГ и страны ЕС, в частности в Польшу.

Как сообщили ранее польские СМИ, антрацит из оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердилввоз в страну антрацита с оккупированных районов Донбасса.

В санкционный список США попала польская фирма Doncoaltrade, которая занималась поставками угля с оккупированного Донбасса. 

По данным СМИ, Турция расследует покупку местными фирмами антрацита с оккупированной части Донбасса. 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об обоснованных подозрениях, что Россия поставляет украинский уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу.
ForUm

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