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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила решительный протест в связи с совместными визитами к раненым украинским военнопленным российской коллеги Татьяны Москальковой с Ниной Карпачевой.

«Заметила, что на протяжении длительного времени я неоднократно обращалась к Москальковой с просьбой предоставить мне разрешение, как уполномоченному ВРУ по правам человека, на осуществление посещения задержанных моряков. Меня проинформировали, что принятие решения по моему посещению раненых относится к компетенции Федеральной службы безопасности России и Федеральной службы исполнения наказаний России», - написала она в Facebook.

В то же время российская сторона допустила к украинским морякам Карпачеву, которая не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между странами.

Также Денисова подтвердила готовность украинской стороны обеспечить беспрепятственный доступ в учреждения, находящиеся в ведении Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, для посещения Москальковой задержанных граждан РФ при условии моего синхронного доступа к заключенным гражданам Украины в России и на Крымском полуострове.

«В частности, призвала содействовать немедленному решению вопроса об обмене 25 граждан Украины на 25 граждан РФ. Мы готовы провести обмен в кратчайшие сроки», - подчеркнула Денисова.

Напомним, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает, что Россия использует бывшего омбудсмена Украины Нину Карпачеву в гибридной войне против Украины.

Так она прокомментировала посещение Карпачевой как «независимым международным экспертом» трех украинских моряков в СИЗО «Лефортово».

 Карпачева была украинским омбудсменом с 1998 по 2012 год. Сейчас он является вице-президентом Европейского института омбудсмена.

 
ForUm

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