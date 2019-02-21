Официальная встреча уполномоченных по правам человека России и Украины отменена «из-за резких заявлений украинского омбудсмена Людмилы Денисовой», сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«Ранее запланированная на 21 февраля официальная встреча в Афинах с омбудсменом Украины не состоялась из-за письма, в котором Денисова обвинила Москалькову в том, что украинских моряков посетила Нина Карпачева. Москалькова не считает целесообразным продолжать обмен мнениями в формате политизации вопросов прав человека со стороны Денисовой», - заявили в пресс-службе.

«Принятие решения о допуске иностранных представителей к гражданам своих государств находится в компетенции ФСИН России. Полагаю крайне важным, что вышеуказанным лицам такой доступ был обеспечен, и они смогут донести до мирового сообщества реальную картину происходящих событий, а главное - оказать необходимое содействие людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию», - заявила Москалькова.

Напомним, 12 февраля Москалькова и Карпачева посетили арестованных украинских моряков в СИЗО. Действующего омбудсмена Украины к ним до сих пор не допустили.

В январе, по словам Денисовой, Москалькова также отменила ранее назначенную встречу в Москве.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила решительный протест в связи с этим.