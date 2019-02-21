Кабинет Министров Украины поручил Министерству финансов осуществить в 2019 году внешние финансовые заимствования путем получения кредитов на сумму в евро, которая не превышает эквивалент 630 миллионов долларов.

Соответствующее постановление №107 от 20 февраля обнародовано на правительственном портале.

Отмечается, что внешнее государственное заимствование будет осуществлено путем привлечения кредита на общую сумму в евро, не превышает эквивалент 630 млн. долларов США.

Кредит предусмотрен в виде траншей А и В, процент по которым должен быть не выше 5,9% годовых, а комиссия за организацию кредита – 0,8%. Транш А планируется привлечь на срок четыре года, а транш В – на десять лет.

Обязательства по кредиту в сумме в евро, что не превышает эквивалент 375 млн долларов США, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited.

Напомним, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре увеличился на 4,8%, или на 3,56 млрд долларов, до 78,32 млрд долларов (по состоянию на 31 декабря) по сравнению с предыдущим месяцем, по итогам 2018 года госдолг вырос на 2,6% или на 2,02 млрд долларов.