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Двое военнослужащих срочной службы получили травмы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области. Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев.

«21 февраля на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, им  оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет», - говорится в сообщении.

Предварительные причины чрезвычайного происшествия – нарушение мер безопасности.

По данному факту назначено служебное расследование.
ForUm

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