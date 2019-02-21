Двое военнослужащих срочной службы получили травмы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области. Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев.
«21 февраля на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет», - говорится в сообщении.
Предварительные причины чрезвычайного происшествия – нарушение мер безопасности.
По данному факту назначено служебное расследование.
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