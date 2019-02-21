Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со своей российской коллегой Татьяной Москальковой обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным украинским морякам.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в Facebook.

«Мы договаривались о встрече в Греции, но российской стороной так и не было согласовано время. Поэтому я вынуждена была остановить российского омбудсмена прямо в коридоре здания парламента Греческой Республики», - сообщила Денисова.

По ее словам, обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным морякам и назначенного им РФ обследования.

«Я отметила, что обследование – это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко требуют немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не поверхностных осмотров», - подчеркнула омбудсмен.

Также она указала на ухудшение состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова. Их до сих пор не обеспечили полноценным лечением, несмотря на наличие медицинских заключений о сверхкритическом состоянии здоровья.

«В очередной раз уточнила позицию уполномоченного по правам человека в РФ относительно обмена заключенными. Москалькова сообщила, что у нее нет для этого мандата. В то же время я напомнила ей, что представителем РФ в Трехсторонней контактной группе Борисом Грызловым на последнем заседании ТКГ указано, что именно Москалькова должна заниматься этим вопросом», - написала Денисова.

«Блокирование процесса обмена и непредоставление ответа по этому вопросу Украине свидетельствует, что российской стороне неинтересна судьба своих граждан. Все это еще раз подтверждает, что РФ не желает соблюдать нормы международного гуманитарного права по обеспечению прав и свобод человека и гражданина», - резюмировала омбудсмен.

Напомним, 12 февраля Москалькова и Карпачева посетили арестованных украинских моряков в СИЗО. Действующего омбудсмена Украины к ним до сих пор не допустили.

В январе, по словам Денисовой, Москалькова также отменила ранее назначенную встречу в Москве.

Сегодня, 21 февраля, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила решительный протест в связи с этим.

После этого Москалькова отметила встречу с Денисовой в Афинах.