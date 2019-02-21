Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту размещения в столичном торговом центре Gorodok Gallery изображения нацистской символики, сообщает пресс-центр СБУ.

«По инициативе Службы безопасности Украины совместно с Киевской местной прокуратурой №5 19.02.2019 зарегистрировано и начато расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 436-1 УК Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов») по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики», – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что и в дальнейшем будут жестко реагировать на подобные проявления и осуществят все необходимое, чтобы организаторы и исполнители этой провокации понесли установлено законом наказания.

Напомним, 16 февраля в Киеве в торговом центре Gorodok Gallery на LED-лестнице появилось изображение фашистской свастики.

Администрация торгового центра извинилась перед посетителями и заявила, что их компьютерная система подверглась хакерской атаке.