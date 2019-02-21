Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти готовят «очередную провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО».

«Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории», - приводит слова Лаврова ТАСС.

«Сейчас они готовят незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов. Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив», - утверждает российский министр.

«Если такой провокатор не получает по рукам, то я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире», - заявил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву. 27 декабря 2018 года все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.