также в разделеПолитика
Нардепов за прогулы предлагают направлять на общественные работы 11
Геращенко о прямых переговорах с боевиками: Это лишь бред Кремля 61
Мулык: Кляуза «Народного фронта» на Медведчука - это попытка дискредитировать Порошенко перед США 23
Порошенко задекларировал еще 15 миллионов дохода 22
Медведчук: Украинский вопрос не был возведен в ранг актуальных на Мюнхенской конференции 53
В США обещают ввести новые санкции против РФ 78
Изменения в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО вступили в силу 74
Европейские государства призывали РФ прекратить разжигать войну на Донбассе 40
Страны Европы призвали все государства ООН ввести против РФ санкции за оккупацию Крыма 94
Президент: РФ готовится к военному удару по Украине 231
Порошенко наградил своего спичрайтера к годовщине Евромайдана 39
Юнкер призвал исключить партию Орбана из ЕНП 42
Посол Сирии в РФ: Асад не собирается в Крым 33
«Незначительные и запоздалые»: В Литве раскритиковали санкции против РФ 80
Марчук: Мы говорим с Грызловым очень откровенно 105
Туск посоветовал украинцам избегать радикального национализма и популизма 37
Порошенко: Тактически Украина уже выиграла 90
Президент подписал изменения в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО 59

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти готовят «очередную провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО».

«Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории», - приводит слова Лаврова ТАСС.

«Сейчас они готовят незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов. Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив», - утверждает российский министр.

«Если такой провокатор не получает по рукам, то я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире», - заявил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  27 декабря 2018 года все моряки заявили следствию, что являются военнопленными
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

63
Теги