В оккупированной Макеевке захватили в плен 36-летнего госслужащего из Волновахи, сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

19 февраля в Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что ее муж, который поехал на собственном автомобиле «Хонда» в оккупированную Макеевку, похитили неизвестные.

36-летний госслужащий из Волновахи (работает в Волновахском районном отделе государственной исполнительной службы ГТУЮ в Донецкой области в должности начальника) поехал к больным родственникам в г. Макеевка, где попал в плен, а личный автомобиль «Хонда» был захвачен.

Сейчас следователями Великоновоселковского отделения полиции открыто сразу два уголовных производства по ч.1 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и ч. 3 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенные организованной группой, или относительно транспортного средства, стоимость которого в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранителями проводятся первоочередные следственные действия, в ходе которых устанавливается местонахождение потерпевшего и уже объявлен в розыск автомобиль «Хонда».