Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который подозревается в организации убийства Екатерины Гандзюк, дважды отказался давать показания следователям, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«В ходе судебного заседания Владислав Мангер неоднократно подчеркивал готовность предоставить показания следствию по поводу предъявленного ему подозрению в совершении организации убийства Екатерины Гандзюк, а также выдвинутой им версии о якобы причастности к этому преступлению сотрудника СБ Украины Даниила Доценко и пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа. Однако 15 февраля 2019 во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции Украины», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что 20 февраля на предложение следователя дать показания по поводу подозрения Мангер, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, приводы, повторно отказался их давать. «Такая позиция Мангера противоречит сделанным им заявлениям во время судебного разбирательства и свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательном уклонении от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа», – подчеркнули в спецслужбе.

«Вместе с тем орган досудебного расследования призывает сторону защиты не делать голословных заявлений по поводу предмета доказывания, необоснованно обвиняя при этом в совершении особо тяжкого преступления сотрудника СБ Украины, а, следуя своим процессуальным обязанностям, способствовать реализации задач уголовного судопроизводства, определенных ст. 2 УПК Украины», – сказано в сообщении.

Ранее Мангер заявил, что нападение на активистку стало следствием противостояния СБУ и полиции на Херсонщине. По его словам, генерал СБУ Даниил Доценко организовал нападение на Гнадзюк с целью дискриминации органов полиции

Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО. Полицейские надели на него электронный браслет.