Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту на Київщині, де нібито утримують 40 людей у підвалі

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де у підвалі приватного будинку нібито незаконно утримують 40 людей. На місці події, де попередньо перебували військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії, працюють представники НГУ та Нацполіції.

Інформації про загиблих чи травмованих наразі немає, повідомили «Укрінформу» у пресслужбі Нацгвардії, коментуючи поширену в соцмережах інформацію.

«На місце події поблизу приватного будинку, де попередньо перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України, прибули медики та поліцейські», – зазначили у НГУ.

Підставою для виклику стало повідомлення про перешкоджання медикам у перевірці стану здоров’я чоловіків, які перебували всередині будинку.

«Наразі інформації про загиблих осіб чи травмованих немає. Обставини події з’ясовуються», – повідомили у пресслужбі.

Водночас у НГУ уточнили, що виклик надійшов від працівників приватної швидкої медичної допомоги через перешкоджання їм у доступі до громадянина, який потребував медичного огляду. Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів НГУ.

«Інформація про нібито незаконне утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності», – наголосили у пресслужбі.

На місці події працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування підрозділу Національної гвардії України. Обставини з’ясовуються.

«Ситуація врегульовується. Закликаємо не розповсюджувати недостовірну інформацію. Необхідна інформація буде надана відразу після уточнення усіх обставин», – зазначили у НГУ.

Також у пресслужбі закликали громадян користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати неперевірені повідомлення.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що у Петропавлівській Борщагівці Київської області озброєні чоловіки нібито утримують близько 40 людей у підвальному приміщенні.