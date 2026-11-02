Податковий борг в Україні перевищив 306 млрд гривень

Станом на 1 вересня 2026 року загальна сума податкового боргу в Україні перевищила 306 млрд грн. Від початку року показник зріс на 28 млрд грн, а порівняно з початком повномасштабної війни — майже на 200 млрд грн. Водночас держава не оприлюднює достатньо інформації про структуру цієї заборгованості. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна, звернувши увагу на брак відкритих даних щодо причин накопичення податкового боргу.

За її словами, наразі неможливо чітко визначити, яка частина заборгованості виникла через несплату поточних податків, а яка сформувалася внаслідок податкових перевірок, штрафних санкцій і донарахувань. Окремо залишається відкритим питання щодо боргів підприємств, які втратили майно та інші активи через війну.

Южаніна також звернула увагу на дані Рахункової палати, згідно з якими протягом 2025 року заборгованість із пені та санкцій за порушення валютного законодавства збільшилася на 75,3 млрд грн. На кінець відповідного періоду її обсяг сягнув 84,2 млрд грн.

Як зазначила депутатка, в окремих випадках суми нарахованих зобов’язань перевищували вартість активів підприємств. За таких обставин стягнення боргів може бути вкрай складним, особливо якщо компанії втратили майно внаслідок російської агресії.

Водночас заборгованість за пенею та валютними санкціями не можна ототожнювати із загальним податковим боргом. Для об’єктивної оцінки ситуації необхідно мати детальну інформацію про склад заборгованості та частку кожної категорії в її загальному обсязі.

На думку Ніни Южаніної, для розуміння реального стану розрахунків платників податків із державою необхідно забезпечити відкритість інформації про походження та структуру заборгованості.

Зокрема, йдеться про оприлюднення таких даних:

обсяг боргу, що виник через несплату поточних податків;

суми заборгованості, сформованої внаслідок податкових перевірок, штрафів і донарахувань;

розмір боргів підприємств, які втратили активи через війну;

суми, які реально можливо стягнути з боржників.

Депутатка наголошує, що без детального аналізу причин накопичення податкового боргу держава не зможе ефективно визначати подальші дії. Йдеться як про посилення контролю за сплатою податків, так і про перегляд сумнівних донарахувань та розроблення механізмів підтримки підприємств, які втратили платоспроможність через війну.