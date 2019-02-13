Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что нападение на активистку стало следствием противостояния СБУ и полиции на Херсонщине.

Об этом он сказал 13 февраля на заседании суда, который избирает ему меру пресечения, сообщает Украинская правда.

Взяв слово, Мангер в очередной раз заявил, что «не был знаком с Гандзюк и не имел с ней конфликтов».

«Мне известно, что Екатерина действительно сотрудничала со Службой безопасности и находилась в прямом подчинении генерала СБУ Даниила Доценко», – сказал Мангер.

Он утверждает, что Доценко создал на территории области несколько уголовных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством и имел конфликт с полицией.

(Даниил Доценко возглавлял управление СБУ в Херсонской области с 14 февраля по 22 августа 2017 года. Сейчас работает начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ).

«Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гнадзюк с целью дискриминации органов полиции. Но после того, на что у нас есть неопровержимые доказательства, как результатом нападением стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях», – заявил Мангер.

При этом он утверждает, что Доценко в личной беседе с ним «неоднократно сообщал о своей личной ненависти к партии «Батькивщина» и Юлии Владимировне Тимошенко».

Председатель Херсонского облсовета отметил, что считает выдвинутое подозрение в организации убийства активистки «политическим заказом» и заявил, что боится за свою жизнь.

«Живым я следствию сегодня не нужен. Мое физическое уничтожение позволит сегодня закрыть это дело и найти, назвать, придумать виновного. Официально заявляю, что не собираюсь заканчивать жизнь самоубийством, и если со мной что-то случится, прошу рассматривать как убийство», – сказал Мангер.

В среду Шевченковский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

Обвинение просило делать это в закрытом режиме, но защита высказалась против. Сам Мангер попросил, чтобы процесс был максимально открытым.

Адвокаты заявили ряд ходатайств - среди них разрешить внести залог за Мангера.

Обвинение не возражало против приобщения справки ОГА с характеристикой Мангера; информации из открытых источников о его декларации, трудовой книжке.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. В тот же день заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение Мангеру.

В то же время заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Евгения Рищука отстранили от исполнения обязанностей на время расследования убийства Гандзюк.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.