СБУ затримала двох бойовиків рф, які втекли із фронту

Контррозвідка СБУ затримала на прифронтовій території Донеччини двох контрактників 291-го мотострілецького полку Південного військового округу рф.

Обидва були перевдягнені в цивільне і рухалися у напрямку Києва на машині, яку вони зупинили автостопом, повідомляє СБУ.

Співробітники СБУ затримали їх на блокпосту при в’їзді у Дніпропетровську область. В одного із фігурантів на шиї виявили жетон військовослужбовця російської армії.



Рашисти сподівалися доїхати до столиці нашої держави, де в одного з них проживають родичі, та «залягти на дно».



Одним із затриманих виявився двічі засуджений за вбивство мешканець тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині, який з 2016 року воює на боці ворога проти Сил оборони.



Після початку повномасштабної війни рецидивіст брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу.



Ще один фігурант – громадянин росії, який уклав контракт з міноборони країни-агресора, коли відбував тюремне покарання за вбивство.



Нещодавно обох бойовиків відправили на штурм позицій українських військ на Краматорському напрямку, де вони згодом втекли з лінії боєзіткнення і проникли до селища у «сірій» зоні.



Там вони переодягнулися в цивільний одяг, який знайшли у покинутому будинку, закопали в цій оселі формений одяг, табельну зброю армії рф і пішки вирушили у напрямку райцентру.



По дорозі до міста вони зупинили авто, власник якого погодився підвезти фігурантів до Дніпра, звідки вони планували доїхати до Києва.



Але їхній план провалився – обох зловмисників затримали в районі адмінкордону прифронтової області.



Триває розслідування для з’ясування всіх обставин злочину. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Його спільника – громадянина рф – наразі утримують як військовополоненого.

Фото: СБУ.