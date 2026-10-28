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Війна

СБУ затримала двох бойовиків рф, які втекли із фронту

СБУ затримала двох бойовиків рф, які втекли із фронту

Контррозвідка СБУ затримала на прифронтовій території Донеччини двох контрактників 291-го мотострілецького полку Південного військового округу рф.

Обидва були перевдягнені в цивільне і рухалися у напрямку Києва на машині, яку вони зупинили автостопом, повідомляє СБУ.

Співробітники СБУ затримали їх на блокпосту при в’їзді у Дніпропетровську область. В одного із фігурантів на шиї виявили жетон військовослужбовця російської армії. 

Рашисти сподівалися доїхати до столиці нашої держави, де в одного з них проживають родичі, та «залягти на дно». 

Одним із затриманих виявився двічі засуджений за вбивство мешканець тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині, який з 2016 року воює на боці ворога проти Сил оборони. 

Після початку повномасштабної війни рецидивіст брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу. 

Ще один фігурант – громадянин росії, який уклав контракт з міноборони країни-агресора, коли відбував тюремне покарання за вбивство. 

Нещодавно обох бойовиків відправили на штурм позицій українських військ на Краматорському напрямку, де вони згодом втекли з лінії боєзіткнення і проникли до селища у «сірій» зоні. 

Там вони переодягнулися в цивільний одяг, який знайшли у покинутому будинку, закопали в цій оселі формений одяг, табельну зброю армії рф і пішки вирушили у напрямку райцентру. 

По дорозі до міста вони зупинили авто, власник якого погодився підвезти фігурантів до Дніпра, звідки вони планували доїхати до Києва. 

Але їхній план провалився – обох зловмисників затримали в районі адмінкордону прифронтової області. 

Триває розслідування для з’ясування всіх обставин злочину. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Його спільника – громадянина рф – наразі утримують як військовополоненого.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаДніпропетровська областьокупанти
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