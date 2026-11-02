ДБР закрило справу щодо директора НАБУ Кривоноса про можливу підробку документів

Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса, якого підозрювали в можливому підробленні офіційних документів. В Офісі генерального прокурора не знайшли підстав для скасування цього рішення.

Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський, передає Суспільне.

За його словами, після закриття справи ДБР передало матеріали до Офісу генпрокурора. Прокурор вивчав їх протягом 20 днів, однак не виявив підстав для скасування рішення слідчих.

Ковальський також розповів, що колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко особисто склав і підписав повідомлення про підозру Кривоносу, а потім надіслав його поштою.

За словами виконувача обов’язків генпрокурора, відповідно до Кримінального процесуального кодексу Кравченко мав доручити слідчому ДБР вручити підозру директору НАБУ.

Крім того, повідомлення про підозру було надіслане не від імені Офісу генпрокурора, а від фізичної особи — Руслана Кравченка. У Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) при цьому з’явилася позначка про вручення підозри, хоча фактично її ніхто не вручав. Згодом цю відмітку з реєстру прибрав заступник генпрокурора Максим Крим.

14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозри директору НАБУ Семену Кривоносу в підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Також він повідомив про підозру особі, близькій до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у впливі на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозиції їм неправомірної вигоди та сприянні ухиленню від мобілізації.

У НАБУ тоді заявили, що Кривоносу офіційно не вручали жодної підозри. Бюро та САП розцінили заяви Кравченка як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.